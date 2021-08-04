شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "القابضة للصوامع": المخزون الاستراتيجى للقمح يقترب من 4 ملايين طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء شريف عادل، رئيس الشركة القابضة للصوامع، إن الدولة تعمل بخطوات ثابتة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه فى السنوت الماضية كان هناك جهداً كبيرا للحفاظ على المخزون الاستراتيجى للقمح بمصر.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للصوامع، خلال برنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالى" على إذاعة "نغم اف ام"، أنه قديما كان التخزين حوالى مليون طن وحاليا يتم تخزين 3 ملايين و400 ألف طن.

وأشار رئيس الشركة القابضة للصوامع، إلى أن السعات التخزينية الحالية فى الصوامع فقط، ولكن هناك شون وغيرها قد يصل المخزون الاستراتيجي لسلع القمح إلى حوالى 4 ملايين طن الإجمالي داخل مصر.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للصوامع، أن القمح المحلي لا يكفي الاحتياج الداخلي ويوميا يتم إدخال حوالي 10 سفن محملة بالقمح، مشيراً إلى أنه يتم إدخالها في الصوامع الداخلية بجانب القمح المحلى من الفلاحين.