شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء للمواطنين: اتبعوا هذه الخطوات لتجنب ارتفاع الفاتورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، من خلال نمط استهلاكه اليومى ومدى حفاظه على اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية.

ونصح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، المواطنين بضرورة اتباع طرق ترشيد الاستهلاك و الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.

وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :

1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.

2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.

3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.

4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .

5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .

6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.

7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.

8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.

9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.

10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.

11-ضبط التكييف على درجة حرارة 24 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.