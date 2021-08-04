شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء للمواطنين: اتبعوا هذه الخطوات لتجنب ارتفاع الفاتورة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ونصح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، المواطنين بضرورة اتباع طرق ترشيد الاستهلاك و الاستخدام الأمثل للطاقة لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية ، موكدا أن ترشيد الاستهلاك لا يعنى عدم الاستخدام وانما يعنى حسن الاستخدام.
وفيما يلي نصائح وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب قيمة ارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية :
1- التأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المنزلية.
2- التأكد من ازالة الثلج المتراكم من الثلاجة باستمرار لان تراكم الثلج يجعلها تعمل بطاقة اكبر وتستهلك كهرباء اكثر.
3- عدم وضع الطعام الساخن فى الثلاجة يجعلها لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.
3- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تستهلك كهرباء أقل.
4- تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة او مرتين اسبوعياً وذلك لان استهلاك الكهرباء سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً .
5- اضبط التكييف على درجة حرارة 25 .
6- لا تعتمد على المجفف الكهربائي واعتمد على أشعة الشمس.
7- شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها تستهلك نفس كمية الطاقة.
8- استخدم المايكرويف في تسخين الأكل بدلًا من الفرن الكهربائي، لأنه يستهلك وقتًا أقل، وبالتالي طاقة أقل.
9- املئ غلاية المياه حسب الحاجة فقط لان زيادة المياه يستهلك طاقة أكثر.
10- فصل الاجهزه الكهربائية من مصدر التيار الكهربائي من خلال نزع الفيشة.
11-ضبط التكييف على درجة حرارة 24 واحرص على وضع مروحة أمامه لتقليل استهلاك الكهرباء.