شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 5معلومات عن الكراكة "حسين طنطاوى" بعد الانضمام لأسطول قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال جولته اليوم الأربعاء، في محافظة الإسماعيلية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى" فى احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس.

وينشر ”الخليج 365” أبرز 5 معلومات عن الكراكة "حسين طنطاوى" بعد تدشينها رسميا ضمن أسطول قناة السويس...

- تعد الكراكة "حسين طنطاوي" إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس بما تحمله من مواصفات وإمكانيات عملاقة.

- سوف تحدث نقلة نوعية فى قدرات الهيئة، من حيث تنفيذ مشروعات التكريك داخل وخارج مصر.

- تمتاز بمواصفات فنية متقدمة تضعها فى الفئة الأولي عالمياً بين مثيلاتها، ومزودة بأحدث أنظمة التصوير ومسح القاع بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

- بها نظم التحكم والسلامة والأمان التى تعد الأكثر تطوراً بما يواكب أعلي معايير الإشراف والتصنيف الدولية.

- لديها قدرة كبيرة في التكريك بمختلف أنواع التربة، بما في ذلك التربة الصخرية، وبما يتلاءم مع متطلبات أعمال الصيانة الدورية في قناة السويس، الأمر الذى من شأنه توفير نفقات باهظة بالعملة الصعبة لخزينة الدولة.































































































































