شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا ذروة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة وبالقاهرة 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب اللبناني، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ40.609 مليار دولار بنهاية يوليو، وحصول البطل المصري محمد إبراهيم كيشو على الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في أوليمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الرئيس السيسى فى رسالة للشعب اللبنانى: بلدكم كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر.. ولا يزال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية والازدهار من جديد.. ويؤكد على ضرورة إنهاء الفراغ الحكومى

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برسالة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بأن لبنان الذى كان دائماً منارة للثقافة والفن والفكر، ورافداً مهماً من روافد الإبداع العربي، لا يزال قادراً بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، والعودة مجدداً ليكون مزدهراً وفريداً كما نحب أن نراه، مؤكداً أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.

شاهد لحظة حقن ثانى طفلة بالعلاج الجينى بمركز الضمور العضلى بمعهد ناصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن حقن ثاني طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، وذلك اليوم، الأربعاء، بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى" خلال جولته بالإسماعيلية.. ويؤكد: إدارته الحكيمة أسهمت فى عبور سفينة الوطن بسلام للمرحلة الأكثر دقة فى تاريخه الحديث بكل بسالة ووطنية وإخلاص

خلال جولته اليوم فى محافظة الاسماعيلية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوي" فى احتفالية بمقر مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والربان أحمد طنطاوي، شقيق المشير محمد حسين طنطاوي، والسفير الهولندى لدى القاهرة، وعدد من المسئولين والشخصيات البارزة.

الصحة تتسلم أوراق شحن لقاحى "أسترازينيكا" و"جونسون" لاستقبالها الأسبوع المقبل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استلام أوراق الشحنات الخاصة بلقاحي فيروس كورونا "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" تمهيداً لاستقبال الجرعات الأسبوع المقبل، مؤكدة توزيعها على مراكز تلقي اللقاح بجميع محافظات الجمهورية فور وصولها.

مصر تنجح فى تخطى الموجة الثالثة لكورونا.. المؤسسات الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصرى وتتوقع عودته لمستوى نمو ما قبل "كوفيد-19" خلال العام المقبل.. وصندوق النقد يتوقع ارتفاع معدل النمو لـ5,2%

نجحت الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.

محافظ أسوان: بدء سداد تعويضات المرحلة الثانية لمتضررى النوبة الأسبوع المقبل

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إشارة البدء لتسليم تعويضات المستحقين من أبناء النوبة الذين قاموا باستيفاء مستنداتهم ضمن تعويضات المرحلة الثانية طبقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رقم 1436 لسنة 2021، وكذلك الذين استوفوا مستنداتهم من مستحقين المرحلة الأولي طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1435 لسنة 2021.

تعديل مواعيد الخط الثالث للمترو من عدلى منصور حتى الهايكستب لمدة 10 أيام

قررت شركة المترو تعديل مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو فى المسافة من عدلى منصور حتى محطة الهايكستب لتصبح من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد.

أسعار الذهب في مصر ترتفع 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 798 جنيها

شهد سعر الذهب في السوق المصري قبل قليل ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات للأعيرة المتداولة، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1812 إلي 1830 دولار وقت صياغة هذه السطور، في ظل بيانات أمريكية عن الوظائف.

إصدار عملة فضية تذكارية فئة 100 جنيه لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية.. صور

تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والذي أقيم في 3 أبريل 2021، أصدرت وزارة المالية، عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسون قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

التموين تعلن مشاركة 400 محل فى تخفيضات الأوكازيون الصيفى حتى الآن

رصد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عدد المحال التي شاركت ‏في الأوكازيون الصيفى 2021وبلغت 400 محال في اليوم الثاني، كما تم تسيير عدد 180 حملة من المديريات والوزارة ‏لمتابعة السلع المعروضة في الاوكازيون والتأكد من جودتها واعلان ‏الاسعار المعروضة عليها قبل وبعد الدخول في الاوكازيون .‏

المشدد 3 سنوات للمنتج محمد السبكى لاتهامه بتزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البربرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، ومحمد صبحى إبراهيم، وأحمد محمد السعيد غنيمي، وأمانة سر محمد طايل، وعلى القلشي، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكى، فى القضية رقم 358 لسنة 2018 جنايات العبور، والمقيدة برقم 2886 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، والمقامة من الفنانة نهلة ذكى، بتهمة تزوير محررات رسمية.

صندوق النقد الدولى: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في كلمتها اليوم أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان، أنه منذ اجتماعنا الأول تمت اعادة بناء أجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك أمل ان تستتبع هذه المأساة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف أن هذا الأمر لم يحدث. وفق بيان صحفى.

وصولا إلى عصر "البلاستيك".. محطات فى تطور العملة المصرية.. إنفوجراف

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول.

طقس أغسطس.. استمرار تأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة بكافة الأنحاء.. تحذير من ذروة الارتفاع والعظمى بالقاهرة تصل لـ 42 درجة والمحسوسة 44.. وأمطار متوسطة ورعدية بجنوب البلاد تصل للسيول بحلايب وشلاتين ومرسى علم

لازالت البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تصل الموجة الحارة لذروتها غدا الخميس لتسجل العظمى بالقاهرة 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والعظمى بجنوب البلاد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة، ومع هذا الارتفاع حذرت أيضا هيئة الأرصاد من وجود فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

كيشو يحقق البرونزية الثالثة للبعثة المصرية فى أوليمبياد طوكيو.. نجم المصارعة يهزم منافسه الروسى ويسير على خطى سيف عيسى وهداية ملاك.. أول تعليق للبطل الأوليمبى "الله اكبر ولله الحمد".. مكافأة فورية تنتظر البطل

حصد البطل المصري محمد إبراهيم كيشو، الميدالية البرونزية الثالثة لمصر في أوليمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليا باليابان، وذلك في منافسات المصارعة لوزن 67 كجم، وسبق كيشو في رفع علم مصر علي منصات تتويج اليابان كلا من سيف عيسي صاحب برونزية التايكوندو وزن 80 كجم ، وهداية ملاك صاحبة برونزية التايكوندو أيضا.

طوكيو 2020.. منافسات البعثة المصرية فى الأولمبياد غدا الخميس

تستأنف البعثة المصرية منافساتها غدا، الخميس، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات اليوم "كرة اليد والمصارعة والكاراتيه ألعاب القوى و الخماسى الحديث".

الأهلي يُقرر عودة عبد القادر وعمار حمدي.. واستمرار إعارة عبد المنعم

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني عودة الثنائي عمار حمدي وأحمد عبد القادر، بعد انتهاء إعارتهما نهاية الموسم، في ظل وجود حاجة فنية إليهما، خاصة بعد الموافقة على احتراف أحمد ريان في الدوري التركي.