شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يكرم عددا من العاملين بقناة السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من العاملين بالقناة، وذلك خلال حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.































































































































