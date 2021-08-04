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رئيس الوزراء يكرم عددا من العاملين بقناة السويس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عددا من العاملين بالقناة، وذلك خلال حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

 

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.

 

رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (1)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (2)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (3)
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (4)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (5)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (6)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (7)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (9)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (10)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (11)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (12)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (13)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (14)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (15)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (16)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (17)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (18)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (19)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (20)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (21)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (22)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (23)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (24)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (25)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (26)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (27)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (28)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (29)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (30)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (31)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (32)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (33)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (34)
 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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