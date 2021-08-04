شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: 670 محلا يشارك فى الأوكازيون الصيفى 2021.. وضبط 9 عروض وهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2021، والتى وصلت حتى الآن إلى 670 محلًا تجاريا، مشيرا إلى أن مديريات التموين بالمحافظات والأجهزة الرقابية بالوزارة تتابع ما يتم عرضه من حيث الجودة والالتزام بالسعر المعلن.

وأوضح عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه باستمرار متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون الصيفي 2021 للتأكد من التزامها بالتخفيضات المعلنة، لافتا إلى أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير 32 محضرا تنوعت بين محضر عدم الإعلان عن الأسعار و9 محاضر لعروض وهمية و22 بدون تصريح، وأنه يمكن الابلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفى.