شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات النووية تعلن غلق باب تلقى ملفات المتقدمين لوظائف الضبعة لبدء الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم غلق باب تلقى ملفات المتقدمين لوظائف الهيئة مساء اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الـ 6 مساءاً، مؤكدا أنه سيتم البدء فى فرز ملفات المتقدمين واختيار من استوفوا الشروط تمهيدا لعمل الاختبارات المميكنة لاختيار الأفضل و الأصلح لهذه الوظائف.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، ملفات المتقدمين يجب أن تحتوى على صور المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف وليس الأصل و الاطلاع على الاصل مع المتقدم.

وأشار الوكيل، إلى أن المستندات المطلوبة فى ملف المتقدمين للوظائف هى صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد مميكنة وصورة المؤهل الدراسى وصورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور وصورة شهادة الموقف من الخدمة العامة للإناث أن وجدت وبيان حالة وظيفية من جهة العمل.