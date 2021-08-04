أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى".. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/34
  • 2/34
  • 3/34
  • 4/34
  • 5/34
  • 6/34
  • 7/34
  • 8/34
  • 9/34
  • 10/34
  • 11/34
  • 12/34
  • 13/34
  • 14/34
  • 15/34
  • 16/34
  • 17/34
  • 18/34
  • 19/34
  • 20/34
  • 21/34
  • 22/34
  • 23/34
  • 24/34
  • 25/34
  • 26/34
  • 27/34
  • 28/34
  • 29/34
  • 30/34
  • 31/34
  • 32/34
  • 33/34
  • 34/34

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوى ، بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

 

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.

رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (1)
 

رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (2)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (3)
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (4)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (5)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (6)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (7)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (9)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (10)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (11)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (12)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (13)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (14)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (15)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (16)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (17)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (18)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (19)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (20)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (21)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (22)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (23)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (24)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (25)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (26)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (27)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (28)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (29)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (30)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (31)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (32)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (33)
 
رئيس الوزراء يشهد مراسم رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوي (34)
 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا