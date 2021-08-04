شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد رفع العلم على الكراكة "حسين طنطاوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، رفع العلم على الكراكة حسين طنطاوى ، بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.































































































































