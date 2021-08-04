ملوخية وكشري وفتة.. السياحة: ندوة تثقيفية بكندا عن أشهر الأكلات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال بكندا، نظّم ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس عن الأكلات المصرية، والمطبخ المصري الذي يعتبر من أكثر المطابخ عراقة حيث يضم العديد من الأكلات الشهية التي تحمل الطابع الشعبي الخاص، وذلك تحت عنوان "الطبخ الحي لأكلات مصرية.. من قلب الفنادق في مصر".

وبحسب بيان اليوم، شارك في الندوة التي جاءت في إطار فعاليات شهر التراث المصري في أونتاريو، والترويج الثقافي والسياحي لمصر في كندا، نخبة من أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي من مختلف مقاطعات كندا.

وخلال الندوة، تم إعداد مجموعة متنوعة من أشهر الأكلات المصرية مثل الكشرى، والملوخية، والفتة باللحم، من خلال البث الحي من ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم بمحافظات كل من الأقصر، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر.

كما قام مديري العموم و التسويق بهذه الفنادق باستعراض عرض تقديمي ترويجي عن المنتجات السياحية الموجودة بالمحافظات الثلاثة و التي تعتبر وجهات سياحية عالمية متميزة.

و في سياق متصل، أكد مديري العموم و التسويق بالفنادق الثلاثة على حرصهم على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة من قبل الدولة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع و المواطنين والسائحين لتكون بمثابة رسالة طمأنينة للسائح وتشجيعه لزيارة المقصد المصري.

أدار الندوة الدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي المصري ومدير مكتب البعثة التعليمية بمونتريال، والدكتور أحمد هيكل الملحق الثقافي المصري بمونتريال.

وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية المصرية والمجتمع الكندي، تضمن العديد من الأسئلة حول المطبخ المصري والأكلات المصرية التي تم إعدادها.