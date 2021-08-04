وزير الأوقاف يلتقي المجموعة الثالثة من المرشحين لبرنامج "الإمام المفكر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأربعاء، المجموعة الثالثة من المرشحين للبرنامج التدريبي المتميز "الإمام المفكر".

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أنها تهدف من خلال البرنامج إلى صنع جيل شديد التميز من الأئمة العلماء المفكرين الذين يدرسون إلى جانب علوم الدين واللغة علوم العصر بكل ما تعنيه الكلمة من معان.

وقال وزير الأوقاف، إن اختيار المرشحين لهذا البرنامج يأتي بعد مراحل متعددة من الاختبارات والمقابلات وتقييم المستوى الدعوي والثقافي والفكري لدى الإمام المرشح للالتحاق بهذا البرنامج، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقي بالأئمة إلى المستوى الذي ننشده في العالم المفكر المستنير.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أعلن إطلاق برنامج "الإمام المفكر"، ووصفه بالأقوى في تاريخ الوزارة من حيث تدريب الأئمة.

وقال وزير الأوقاف، إن الوزارة لن تبخل على هذا البرنامج بجهد أو مال، وستبذل أقصى طاقتها لتحقيق أهدافه.

وأضاف جمعة، أن المرشحون للبرنامج بعدد من المقابلات والاختبارات التي تسهم في اختيار أفضل العناصر المؤهلة لحمل لواء الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة وفهم الدين فهمًا صحيحًا بما يجعل منه عاملا هامًا يسهم بقوة في صناعة الحضارة وعمارة الكون وسعادة الإنسانية .

ومن خلال المقابلات الأولى صرح وزير الأوقاف بأن الوزارة لديها نخبة من الأئمة شديدي التميز مؤهلين لحمل الراية والأمانة في المجال الدعوي بكفاءة واقتدار.​