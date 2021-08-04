وزير الزراعة يبحث مع بنك الطعام دعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، آليات دعم صغار المزارعين عن طريق شراء منتجاتهم الزراعية من خلال الزراعات التعاقدية وبأسعار مناسبة ودعمهم بمستلزمات الإنتاج وإقامة مشروعات صغيرة وسلاسل إمداد.

كما بحث الجانبان، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، إنشاء حقول إرشادية نموذجية من أجل زيادة الإنتاج، ‏وكذلك دعم الفئات غير القادرة على الكسب بقروض بدون فائدة، فضلا عن إقامة ورش عمل مشتركة بين الوزارة وبنك الطعام من أجل الوصول لبروتوكول تعاون وآليات التنفيذ على أرض الواقع.