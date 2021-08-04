في حالة تعفن.. العثور على جثة سيدة داخل شقتها في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

يُكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة عابدين.



نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة سيدة في حالة تعفن على سريرها، وترتدي ملابسها كاملة، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.