شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب القليوبية" تدشن مبادرة "جمل مركزك" احتفالا بالعيد القومى للمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، ووليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة، اليوم الأربعا، وبمشاركة مديرى الإدارات بالمديرية والفرعية مبادرة "جمل مركزك" والتى يشرف على تنفيذها إدارة الشباب بالمديرية، وذلك احتفالا بالعيد القومى للمحافظة الذى يأتى فى 30 من أغسطس، والتى يشارك فيها كل إدارة فرعية بعدد من المراكز ليصل إجمالي المراكز المشاركة إلى 50 مركز على مستوى المحافظة، على أن يتم تنفيذها فى اليوم المحدد طبقا لجدول زمانى مقرر.

وأشار "الصبروط"، إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ الأعمال المنوط عليها من نظافة عامة، ودهانات وتشجير ورسم على الأسوار وتقليم الأشجار وتزيين حدائق وصيانة دورات مياه، وذلك فى وجود 10 من شباب أعضاء كل مركز، ومسؤول النشاط، ومسؤول الربط الإلكتروني لبث مباشر على صفحات الفيس بوك، وتصوير الأعمال قبل البدء وبعد التنفيذ، على أن يتابع مدير كل إدارة فرعية ومندوب من إدارة الشباب بالمديرية ما تم من إنجازه فى كل مركز، وبالنهاية يتم تقديم تقرير مصور بالمشروع مجملا.

وأكد الصبروط، أهمية المبادرة وتحقيق أهدافها على أرض الواقع، بأن يظهر المركز بشكل جديد وجميل وجذاب فى ثوبه الجديد، هذا بجانب القيمة المعنوية من غرس الانتماء للمكان وتنموية الروح المشاركة والعمل الجماعى والتطوعى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.