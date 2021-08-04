شكرا لقرائتكم خبر عن وصولا إلى عصر "البلاستيك".. محطات فى تطور العملة المصرية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول.







