شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد ناصر: 126 عيادة للكشف عن الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج مرضي الضمور العضلي كان رائعا للغاية، مشيراً إلى أن ما حدث كان حلما وتحقق ولم يتخيل أحد أن يتوفر علاج لهذا المرض.

وأضاف مدير معهد ناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة مع قصواء الخلالي" على إذاعة "نغم اف ام"، أن أغني الدول لم توفر علاج لمواطنيها من هذا المرض، حيث أن ثمن العلاج يصل إلى حوالي 3 ملايين دولار، مشيرا إلى أنه بعد تكليف الرئيس السيسي تم تنفيذ مراكز العلاج في زمن قياسي، حيث تم إنشاء مراكز لعلاج المصابين بمرض الضمور العضلي، كما أن المراكز على أعلي مستوي في التقنيات العالمية، قائلا: "فخور بعملي في المنظومة الصحية".

وتابع مدير معهد ناصر، أن وزيرة الصحة تتابع لحظة بلحظة إعداد مراكز العلاج، كما أنه تم إنشاء مراكز العلاج خلال أسبوعين رغم أن التجهيزات معقدة للغاية، والعلاج له ثلاجة بمواصفات خاصة، والأجهزة التنقية معقدة للغاية، موضحًا أن هناك 60 حالة تم حصرها حتى الآن جاهزة لتلقي العلاج، قائلا: "تم حقن حالتين فى معهد ناصر، والمراكز هى مستشفى عين شمس التخصصي والجلاء العسكري ومعهد ناصر".

وأوضح مدير معهد ناصر، أن هناك حوالي 126 عيادة للكشف عن الأطفال المصابين بمرض الضمور العضلي، قائلا:" شخص في شركة الأدوية أكد لي أن مصر أول دولة في شرق المتوسط تستخدم علاج مرضي الضمور العضلي وفي خطة موضوعة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل العلاج".