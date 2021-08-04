شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الخط الثالث للمترو من عدلى منصور حتى الهايكستب لمدة 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة المترو تعديل مواعيد تشغيل الخط الثالث للمترو فى المسافة من عدلى منصور حتى محطة الهايكستب لتصبح من السابعة صباحا حتى التاسعة مساء بسبب أعمال إنشاءات محور مسطرد.

وقالت شركة المترو عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات إنه سيتم العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من اليوم حتى 13 أغسطس الجارى، فيما تستمر حركة الخط الثالث فى باقى المحطات طبيعية من 5:15 صباحا حتى الواحدة من صباح اليوم التالى.