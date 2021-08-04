شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار عملة فضية تذكارية فئة 100 جنيه لتخليد موكب نقل المومياوات الملكية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخليدا لحدث موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط والذي أقيم في 3 أبريل 2021، أصدرت وزارة المالية، عملة تذكارية من الفضة فئة 100 جنيه تحمل شعار الاحتفالية باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق هذا الحدث الاستثنائي، بالإضافة إلى إصدار عملات معدنية قابلة للتداول من فئة الجنيه والخمسون قرشا، تحمل نفس تصميم العملات الفضية، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021.

يذكر أن احتفالية نقل موكب المومياوات الملكية شهدت نقل 22 مومياء ملكية من ملوك وملكات الأسرة السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين من بينهم مومياء ملوك كل من سقنن رع وأمنحتب الثاني وتحتمس الثاني وتحتمس الثالث وسيتي الاول والملكة حتشبسوت.