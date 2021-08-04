شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: 1670 سفينة عبرت المجرى الملاحى فى يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنشاء 10 لانشات جديدة بالهيئة، وانضمام 3 لانشات هى الأحدث.

وأوضح خلال حفل تدشين الكراكة " حسين طنطاوى" بقناة السويس أن الهيئة تستهدف تأكيد الريادة المطلقة لها.

وأشار إلي أن هناك ما يقرب من 1670 سفينة عبرت قناة السويس فى يوليو 2021 وبعد 6 سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة عبرت 108957 سفينة.

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، والفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، درع الكراكة حسين طنطاوى ، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان وذلك خلال حفل تدشين الكراكة " حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.