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رئيس هيئة قناة السويس: 1670 سفينة عبرت المجرى الملاحى فى يوليو 2021

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القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنشاء 10 لانشات جديدة بالهيئة، وانضمام 3 لانشات هى الأحدث.

 

وأوضح خلال حفل تدشين الكراكة " حسين طنطاوى" بقناة السويس أن الهيئة تستهدف  تأكيد الريادة المطلقة لها. 

 

وأشار إلي أن هناك ما يقرب من  1670 سفينة عبرت قناة السويس فى يوليو 2021 وبعد 6 سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة عبرت 108957 سفينة.

 

وسلم الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، والفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، درع الكراكة حسين طنطاوى ، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان وذلك خلال حفل تدشين الكراكة " حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

 

وتعد الكراكة "حسين طنطاوي" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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