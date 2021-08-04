شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهدى درع الكراكة "حسين طنطاوى" للمشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الكراكة حسين طنطاوى، للمشير محمد حسين طنطاوى وتسلمها نيابة عنه الربان أحمد طنطاوى سليمان، وذلك خلال حفل تدشين الكراكة "حسين طنطاوى" بقناة السويس بحضور عدد من المحافظين والوزراء.

وتعد الكراكة "حسين طنطاوى" من أكبر كراكات الشرق الأوسط ولديها مميزات تتميز بها عن العديد من الكراكات، وتضم أحدث التقنيات الحديثة.