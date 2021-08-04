شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ81.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، ارتفاع نسب التعافي من كورونا لـ81.5% بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية بعد تعافى 232060 حتى اليوم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و16540 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.