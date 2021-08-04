"سايلو فودز".. إضافة حقيقية لقدرة الدولة فى الصناعات الغذائية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - سايلو فودز .. داخل مدينة السادات في محافظة المنوفية، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة الصناعية الصرح التنموى العملاق الذى يعزز قدرات الدولة الإنتاجية، ويخلق مناطق حضارية واستثمارية جديدة تتسع لمخططات التنمية بالجمهورية الجديدة.

وفى هذا التقرير يستعرض ”الخليج 365” لجمهور القراء أهم المعلومات عن شركة سايلو فودز



سايلو فودز.. إضافة حقيقية لقدرة الدولة فى الصناعات الغذائية

إنشاءها باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 135 فدانا بمدينة السادات

افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل

تضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجا

تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن

مصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا

مصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا

مصنع بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات

مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا

مصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن