شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر موبايلك؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء ومستخدمى القطارات كل ما يريدون معرفته عن برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل الذى طرحته هيئة السكة الحديد وخطوات حجز التذاكر عبر الموبايل خلال التقرير التالى:

1- تحميل تطبيق حجز تذاكر القطارات من (Play store) لأجهزة أندرويد أو (Apple store) لأجهزة IOS باسم (قطارات مصر حجز واستعلام)

2- إنشاء حساب جديد على التطبيق للراكب إذا لم يكن له حساب من قبل على الموقع الإلكترونى لهيئة السكة الحديد الخاص بحجز التذاكر ثم تسجيل الدخول

3- التطبيق يتيح حجز مقاعد كافة القطارات المكيفة



إزاى تحجز تذاكر قطارات السكة الحديد عبر موبايلك

4- الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار تذاكرها

5- حجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وأسماء الركاب ورقم البطاقة الائتمانية البنكية الخاصة به

6- يحتفظ الراكب بالرسالة التي يتلقاها الخاصة بتأكيد الحجز لإظهارها لكسمرى القطار