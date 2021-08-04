شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": صرف 269 مليونا و974 ألف جنيه من معاشات أغسطس بفروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة البنك، انتظام عملية صرف معاشات شهر أغسطس بفروع البنك المختلفة ومنافذ الصرف.

وقال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، أصدرت تعليمات بضرورة التنسيق والمتابعة لتيسير عملية صرف معاشات شهر أغسطس دون معاناة وإزالة أي معوقات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات، حيث تم الصرف من داخل الفروع بإجمالي مبلغ 269 مليون و974 ألف جنيه والصرف من خلال شركة فورى بقيمة 7 ملايين و338 ألف جنيه، بينما تمت مسحوبات من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك بقيمة 64 مليون و175 ألف جنيه، بينما السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى بمبلغ 195 مليون جنيه.

وأوضح عشماوى أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفتح قنوات جديدة للحصول على استحقاقاتهم بشكل سريع مع الحد من التجمعات حالات التكدس والتزاحم، قام البنك بالتعاون مع شركة فوري بتنظيم حملة توعية خلال صرف المعاشات، توضح للعملاء كيفية الصرف من المنافذ وموقعها من كل فرع وتوعية عملاء البنك بمميزات صرف المعاش والمرتبات من خلال منافذ الشركة مما يوفر الوقت والجهد ويمنح العملاء تجربة سلسة ومريحة، هذا بالإضافة الي توافر مندوبين صرف مزود بماكينات صرف فورى امام الفروع خلال فترة الحملة للتخفيف من التكدس داخل الفروع .

وأكد عشماوي علي حرص البنك علي إتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخرى هذا بجانب فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا.