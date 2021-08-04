شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة القوى العاملة : استمرار تلقى طلبات المتقدمين لـ1326 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأوضحت الوزارة، فى تصريحات لليوم السابع، أن الوظائف فى 9 محافظات هى: دمياط ، والبحيرة ، والقليوبية ، والمنوفية ، والغربية ، والمنيا ، وأسيوط ، والأقصر ، وأسوان، ويتم تقديم طلبات التوظيف إلكتورنيا من خلال الموقع الرسمى للوزارة www.manpower.gov.eg.

كانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، خلال نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، عن توفيرها 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص فى 9 محافظات، من بينهم 538 فرصة عمل للذكور والإناث من ذوي الإعاقة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 778 فرصة عمل متوفره من الشهر الماضي لم يتم شغلها.