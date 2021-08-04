شكرا لقرائتكم خبر عن دورات أمنية بوزارة شئون المجالس النيابية تمهيدا للانتقال للعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الإدارة العامة للأمن بوزراة شئون المجالس النيابية، برئاسة المقدم مهران سيد أحمد طه، مدير عام الإدارة، سلسلة من دورات التثقيف الأمني للعاملين بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، باستحداث إدارة عامة للأمن بالوزارة تمهيداً للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير شئون المجالس النيابية بضرورة زيادة الوعي الأمني للعاملين بالوزارة، تماشياً مع خطة الوزارة المستقبلية بعد انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة.