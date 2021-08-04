شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تنجح فى محو أمية 21090 مواطناً وتتصدر الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة عين شمس تصدرها المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية بمجال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية وفقًا لنتائج لعام 2021/2020 فقد تمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 21090 مواطناً وفقاً للنتائج الصادرة من الهيئة العامه لتعليم الكبار.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والأستاذ عبد الخالق عبد المنعم ربيع القائم بعمل امين عام الجامعة ، و سهيل حمزة أمين الجامعه المساعد، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامه لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمري، والدكتورة فاطمة عياد منسق عام الجامعات.

وتابعت جامعة عين شمس فى بيان لها أن هذا الإنجاز يأتى بالرغم من الظروف المجتمعية التي مر بها العالم واجتياح جائحة كورونا وتوقف عديد من المؤسسات التعليمية، إلا أن طلاب جامعة عين شمس استطاعوا القيام بدورهم التطوعي المجتمعي وتحقيق الصدارة بحصول جامعتهم على المركز الأول للعام المالي 2021/2020.

والجدير بالذكر أن جامعة عين شمس بها أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية تم إنشاؤه عام 2001 ، والذي يعمل على تدريب طلاب الجامعة وتأهيلهم لفتح الفصول، كما تم اتخاذ إجراءات فاعلة للنهوض بالمشروع منها إنشاء سبع وحدات لمحو الأمية بكليات الجامعة ( التربية - البنات شعبة التربية - الآداب - التربية النوعية - التجارة - الألسن - الحقوق) للتواصل مع الطلاب ومتابعة المشروع، وتقديم حوافز للطلاب وتكريم الطلاب المتميزين بالمشروع.

وحصلت الجامعة على المركز الأول خلال دورتي أكتوبر 2020، ويناير 2021، مما ساهم في حصولها على المركز الأول خلال العام المالي 2020 - 2021.

وتسعى الجامعة بطلابها المتميزين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين القائمين على المشروع بتحقيق نتائج أفضل ومحو أمية اكبر عدد من الأميين لإعلان مصر خالية من الأمية.

