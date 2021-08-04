شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفذ توسعات لتطوير محور عدلى منصور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة تعارضات توسعة محور عدلى منصور بحى النزهة من جهة امتداده أسفل كوبرى الحرفيين فى اتجاه محور المستشار عدلى منصور والذى تنفذه أجهزة الدولة بمنطقة شرق القاهرة ضمن خطة تطوير الطرق وفتح شرايين جديدة بالقاهرة الكبرى وحل الأزمات المرورية وتوفير الوقت، والحفاظ على البيئة.

ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق .

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وفى السياق تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية ، وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 60 عقار فى حيي السلام أول والمطرية من إجمالى 159 عقار منهم 55 عقار بحى المطرية ، لافتا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة والتى بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه .

وأضاف محافظ القاهرة أن شركات المرافق ( المياه والصرف الصحى والكهرباء) بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء .













