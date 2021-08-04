فتوى قضائية تنهي نزاعًا بين السكة الحديد ومحافظة الإسكندرية بـ 31 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية الهيئة القومية لسكك حديد مصر في مطالبة محافظة الإسكندرية بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، مع مراعاة ما سددته المحافظة بالفعل نظير مقايسة التهدئة.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه بتاريخ 12 يناير 2014، اصدر محافظ الإسكندرية أمر الأسناد رقم (2) لشركة المقاولون العرب لتنفيذ مشروع توسعة وتطوير نفق كليوباترا بالأمر المباشر وتحت أشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط لصالح محافظة الإسكندرية، بقيمة تقديرية 15 مليون جنية، بمدة تنفيذ قدرها ستة أشهر.

واضافت، الجمعية في فتواها، أن المشروع محل النزاع بدأ في 8 يونيو 2014 وتاريخ انتهائه في 29 يوليو 2017، وكان الثابت من مطالعة المستندات أن المشروع يتطلب التنسيق مع الهيئة القومية للسكك حديد مصر لتنفيذه، وهدم الاستراحات الخاصة بالأخيرة وانشاء استراحات بديلة على نفقة المشروع، فضلا عن إصدار تصريح من الهيئة بمبلغ مقداره 12 مليون جنيه جراء أعمال تهدئة القطارات وإزالة وتركيب القضبان واعمال الخوازيق في أثناء العمل بالمناطق التابعة للهيئة.

وتابعت الجمعية، أنه بتاريخ 6 أغسطس 2014 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على تخفيض قيمة المقايسة المطلوبة والمعدة بمعرفة الهيئة نظير التهدئة الخاصة بالمشروع والتي كانت تقدر بمبلغ 14 مليون و83 الف جنيه، فردت الوزارة بتاريخ 19 اغسطس 2014 بالموافقة على تخفيض المبلغ المشار إليه إلى 12 مليون 264 ألف جنيه تمثل القيمة الفعلية للأعمال التي تقوم بها إدارات الهيئة المختلفة.

وكان البين من الأوراق أن المحافظة اقترحت إبرام عقد مع الهيئة بشأن أعمال التهدئة محل النزاع في خطابها الموجه إلى وزارة النقل، فقامت الهيئة بتاريخ 12 ابريل 2015 بمخاطبة المحافظة بصورة معدلة من العقد المشار إليه، طالبة في ختامه سرعة توقيع العقد وسداد الدفعة الأولى منه، وبتاريخ 16 مايو 2015 خاطبت المحافظة وزارة النقل بطلب الموافقة على استئناف العمل وإصدار التصاريح اللازمة، وقد تضمن الكتاب الأخير تعهد المحافظة بالسداد مشيرة إلى عدم الحاجة إلى توقيع العقد، وبناء عليه قامت المحافظة بسداد بعض المبالغ .

وأوضحت الفتوى، أن المشروع لم يتم الانتهاء منه في موعده، مما أدى إلى تراكم تكاليف التهدئة حتى وصلت إلى 36 مليون و721 ألف جنيه، وخُفضت إلى 31 مليون و960 الف جنيه حتى تم التسلم الابتدائية للمشروع في 5 مايو 2018.

واستكملت: فمن ثم تلتزم المحافظة بسداد مقابل تكاليف تهدئة سرعة القطارات فوق نفق سيارات كليوباترا، والذي تم تقديره بمبلغ 31 مليون جنيه، ومن ثم تكون مطالبة الهيئة القومية لسكك حديد مصر محافظة الإسكندرية بسداد مقابل التهدئة على النحو السابق تحديده قائما على سند من القانون.