14 أكتوبر.. نظر استئناف مرتضى منصور على حكم تغريمه 15 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم، جلسة 14 من أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات استئناف المستشار مرتضي منصور على الحكم الصادر ضده هو ومذيع قناة الزمالك أحمد جمال، والذي يقضي بتغريمه 15 ألف جنيه في 4 دعاوي مقامة من الإعلامي عبدالناصر زيدان، ورئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس، ونائب رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق هاني العتال يتهماه فيهم بالسب والقذف.

وحددت محكمة مستأنف الهرم، يوم 5 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوي الخامسة والتي قضت المحكمة، بتغريم المستشار مرتضي منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه.

كانت محكمة جنح الهرم، قضت مؤخرًا، بتغريم مرتضي منصور والمذيع أحمد جمال مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه في 5 دعاوي مقامه ضدهما من عبدالناصر زيدان، وحسن العتال، وممدوح عباس يتهماهما فيهم بالسبّ والقذف.