10 أغسطس.. محاكمة 4 متهمين سرقوا حقيبة طبيبة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، يوم 10 أغسطس أولى جلسات محاكمة 4 متهمين بسرقة حقيبة يد من طبيبة أثناء مرورها بالشارع بمدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح حريز.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "أحمد م، يوسف م، عصام ا، ونصر ع"، أنه في يوم 16 يناير/2021 بدائرة قسم أول مدينة نصر المتهمون من الأول للثالث سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة، والمبلغ المالي المبين في التحقيقات والمملوكين للمجني عليها "مني منير بطرس" وكان ذلك في الطريق العام بطريق الإكراه الواقع على المجني عليها بأن قام أحدهم بجذب حقيبة اليد الخاصة بها عنوة عنها حال استقلالهم سيارة ما نتج عنه سقوطها أرضا وإحداث إصابتها فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها، والاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثاني أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين خرطوش على النحو المبين بالأوراق كما أحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاحين الناريين محل الاتهام السابق بغير أن يكون مرخصا لأي منهما او حيازتها على النحو المبين بالأوراق.

كما أن المتهمين الثالث والرابع حازا بغير ترخيص سلاح ناري غير مرخص خرطوش على النحو المبين بالأوراق كما حازا بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل اتهام السابق دون أن يكون مرخصا لأي منهما بإحرازه أو حيازته على النحو المبين في الأوراق .

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الرابع أيضا اشترك بطريقي الاشتراك والمساعدة مع باقي المتهمين في سرقة المنقولات المبينة بالأوراق للمملوكين للمجني عليها سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول وساعدهم بأن أعد لهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة لنقلهم لمحل الواقعة والاستيلاء على المسروقات والفرار بها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.

وأكدت المجني عليها في أمر الإحالة أنها حال سيرها بالطريق العام أبصرت المتهمين من الأول للثالث مستقلين سيارة وقام أحدهم بجذب حقيبة اليد التي كانت تحملها مما أدى إلى سقوطها أرضا وإحداث إصابتها.

وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أن التحريات أسفرت عن قيام المتهمين من الأول للثالث بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بشهادة سابقة وباشتراك المتهم الرابع الذي اتفق وباقي المتهمين على ارتكاب الواقعة وأمده بالسيارة المستخدمة في ارتكابها وإنه نفاذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين من الأول لثالث وضبط بحوزتهم السلاحين الناريين والذخائر المضبوطة وبمواجهتهم أقروا بحيازتها.