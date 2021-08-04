تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهما بالمعادي لـ 28 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف متهمين وسرقتهما بالمعادي، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي، ومحمد محمد محيى الدين، وكامل سمير كامل،.

وكشفت الأوراق أن المتهمين هم: "فارس .م، وراضي. ي، وعماد. ط، ورضا. ر، وعماد. ف، وسامر. ا، ورامي. ف".

كشف أمر الاحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد عباس، و أحمد حسن ، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثاني بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجني عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات، وأشار أمر الإحالة ان المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهد أحد المجني عليهم وهو "محمد. ع"، أنه بناظً على اتفاق بينه وبين أخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص أخر لإعطائه المبلغ المالي بالمعادي، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجئ بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثاني للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدي عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.