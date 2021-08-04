شكرا لقرائتكم خبر عن مد معرض ديارنا بـ"مارينا 5" بمنتجات الأسر المنتجة وإقبال كبير من الزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مد معرض ديارنا للأسر المنتجة بمنطقة مارينا 5 بالمنتجات في ظل الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء منتجات الحرف اليدوية والتراثية.

ويستمر معرض وزارة التضامن الاجتماعي "ديارنا" للحرف اليدوية والتراثية بمدينة بمنطقة مارينا 5 في الساحل الشمالى حتى 25 أغسطس، لطرح منتجات الأسر المنتجة فى 12 محافظة، حيث تتضمن المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة والتي تضم المنسوجات والمفروشات الأرابيسك والاكسسوارات المنزلية والكروشيه والنحاس والفضة والألاباستر، وغيرها من المنتجات التى تتلائم مع موسم الصيف واحتياجات المصائف والمصيفين والمنتجات الشبابية.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمارينا لمدة شهر لتلبية احتياجات المصطافين، ويشارك في المعرض 250 عارضًا يساندهم حوالي أكثر من ألفي منتج، وسيتم تقسيمهم على 3 مراحل، وتستمر كل مرحلة على مدار 10 أيام وتضم الواحدة 80 عارضًا.