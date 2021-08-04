شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد سائقى الشاحنات الالتزام بالطريق المخصص لها بالصعيد الصحراوى الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل أنه فى إطار خطتها الجاري تنفيذها لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده إلى أرقين على الحدود الجنوبية بطول 1155 كيلومتر بتكلفة 26 مليار جنيه وفقاً لأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية العالمية حيث يعتبر الطريق جزءا رئيسيا من محور القاهرة - كيب تاون المار بـ 9 دول إفريقية بطول 10228 كم.

وانتهت وزارة النقل من تنفيذ المرحلة الأولي من تطوير الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وشمل التطوير توسعة الطريق الرئيسي ليكون 3 حارات بكل اتجاه وإنشاء طريق خدمة علي جانبي الطريق الرئيسي 3 حارات رصف أسفلتي في الإتجاه من القاهرة إلي المنيا و 3 حارات رصف خرساني في الإتجاه من المنيا إلي القاهرة وطريق الخدمة مصمم إنشائياً لتحمل الأحمال الثقيلة خاصة للشاحنات القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة.



وبمتابعة حركة السير علي الطريق وبعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولي وتشغيلها تجريبياً أمام حركة المرور تلاحظ عدم التزام شاحنات النقل الثقيل بالسير علي طريق الخدمة والسير علي الطريق الرئيسي الغير مصمم لتحمل الحمولات الثقيلة مما قد يتسبب في ظهور عيوب بسطح رصف الطريق ووقوع الحوادث لعدم فصل حركة سير شاحنات النقل الثقيل عن السيارات الملاكي.



وأضافت وزارة النقل أنها سارعت بتشكيل لجنة من هيئة الطرق والكباري وإدارات المرور المختصة بوزارة الداخلية للمرور علي الطريق إعتباراً من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 لمتابعة حركة السير علي الطريق وضبط الشاحنات المخالفة حيث قامت اللجنة بضبط عدد من المخالفات خلال ال 24 ساعة الماضية تعدت ال 20 مخالفة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،هذا واللجنة مستمرة في آداء عملها خلال الأيام المقبلة لحين فرض الإنضباط المطلوب علي الطريق وقيام شاحنات النقل الثقيل بالالتزام بالسير علي طريق الخدمة).



وأهابت وزارة النقل بقائدى شاحنات النقل الثقيل الإلتزام بالسير على طريق الخدمة المصمم خصيصاً لمرورها وذلك لتأمين حركة المرور على هذا الطريق الحيوى الهام بفصل حركة سير النقل الثقيل عن السيارات الملاكي وحفاظاً علي الاستثمارات الهائلة التى تم إنفاقها في تطوير الطريق مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة للمخالفين.