شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تصرف تعويضات لأصحاب عقارات عزبة المطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة منطقة عزبة المطار بالهايكستب بحى النزهة، حيث تم إزالة 17 عقار من إجمالى 102 عقار مقرر إزالتها فى إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة.

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم، أعمال إزالة تعارضات محور المستشار عدلى منصور بحى المطرية، وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إزالة 60 عقار فى حيي السلام أول والمطرية من إجمالى 159 عقارا منهم 55 عقارا بحى المطرية، لافتا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة والتى بلغت حتى الآن 165 مليون جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، أن شركات المرافق ( المياه والصرف الصحى والكهرباء) بدأت العمل بالمنطقة لإدخال خطوط جديدة للمياه والصرف الصحى وعمل تحديث لشبكة الكهرباء.



















