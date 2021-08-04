شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تحصل على تجديد الاعتماد من القومية لضمان الجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان على تجديد الاعتماد، وذلك في ظل دعم كامل وجهود حثيثة لدفع الكلية إلى مزيد من التطور للحصول على تجديد هذا الاعتماد من الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، حيث تقدم الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية، بخالص التهنئة لكلية الخدمة الإجتماعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والإداريين والعاملين والطلاب، على ما بذلوه من جهد كبير ساهم فى تأهيل الكلية لتجديد اعتمادها.

وأوضح د الدكتور ماجد نجم فى بيان، أن الجامعة حريصة على دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق ومعايير الجودة للوصول الى خريج قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مضيفاً أن الجامعة لا تألوا جهداً فى توفير كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لسائر كليات الجامعة للحصول على الاعتماد ومنافسة مثيلاتها في الجامعات المصرية والعربية والدولية، وضمان جودة التعليم تحقيقاً لأهداف وسياسات وخطط الدولة ووزارة التعليم العالى لخطط التنمية المستدامة 203‪0

وأشار الدكتور زغلول حسنين، إلى أن الكلية حريصة دائما على تقديم برامج أكاديمية متميزة ذات جودة عالية تحكمها المعايير القومية والعالمية، إلى جانب حرص الكلية الدائم على رفع كفاءة جميع منتسبي الكلية وخريجيها الكلية ليكونوا مؤهلين للعمل محليًا وعالميًا والارتقاء بالمنظومة الاجتماعية وتنمية المجتمع.

يأتي قرار تجديد الاعتماد للكلية من هيئة ضمان الجودة لاستيفاء الكلية كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.