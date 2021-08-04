شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على مواعيد ظهور واعتماد النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوى2021، ستكون بداية النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، أى بعد قرابة 12 يوما من الآن، موضحة أن هناك مواد لم يتم الانتهاء من تصحيحها حتى الآن خاصة المواد التى أدى فيها الطلاب الامتحانات فى أخر يوم الإثنين الماضى منها الجيولوجيا والتفاضل والأحياء والاستاتيكا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: أن نتيجة الثانوية العامة 2021 مؤمنة بالكامل لا يمكن اختراقها، وسيتم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات لجميع الطلاب بشكل إلكترونى عبر الإنترنت، وسوف تصل إلى المدارس أيضا لإعلانها.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى انتظام عمليات تصحيح الثانوية العامة، وأن تقدير الدرجات يسير بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، حيث يتم التصحيح مركزيا وليس عن طريق كونترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، موضحة أنه لا يوجد عنصر بشرى فى تقدير صحة الاجابات ولا فى عمليات جمع ورصد الدرجات، وأن كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل أوراق هو كذب ونصب واحتيال.

وأفادت وزارة التربية والتعليم، إن هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية الى القاهرة بعد كل امتحان بمشاركة الاجهزة والوزارات السيادية، ويتم استلام ورصد اوراق الاجابة وتسجيلها الكترونيا عن طريق منظومة محكمة فى أماكن مراقبة ومؤمنة ليل نهار.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى، ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.