شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال رفع كفاءة مدرسة خالد بن الوليد بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بمحافظة الإسماعيلية، مدرسة خالد بن الوليد بقرية السلام بمركز القنطرة شرق، والتى يتم رفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وزار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه مركز خدمات المستثمرين بمدينة الإسماعيلية، حيث تفقد عدداً من أقسام المركز، وتعرف على الخدمات التي يقدمها، كما التقى بعدد من المستثمرين المتعاملين مع المركز وأدار حوارات معهم للتعرف على مستوى الخدمة، وملاحظاتهم، حيث أكدوا جميعاً أن المركز يوفر لهم خدمة متميزة.

وأشاد رئيس الوزراء بحرص الهيئة العامة للاستثمار على تحقيق الانتشار لمراكز خدمة المستثمرين في مختلف المحافظات، ومستوى الخدمات التي يقدم لهم ويحوز الرضاء العام للمتعاملين مع هذه المكاتب، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تساهم في التيسير عليهم ودعم جهود دفع الاستثمار في كافة المناطق، بما يتيح الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة في هذا الصدد.























































































































































































