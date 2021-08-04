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الرئيس السيسى: أيادينا ممدودة للمجتمع الدولى للتكاتف وتسخير إمكاناتنا لدعم لبنان

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القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبنانى الشقيق، والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أكد أن أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل للشعبه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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