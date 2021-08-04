شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الكراكة حسين طنطاوى قبل حفل تدشينها بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل، حفل تدشين الكراكة حسين طنطاوى بقناة السويس، بحضور عدد من المسئولين.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الإسماعيلية، حيث توجه إلى قرية التقدم بمركز القنطرة شرق، المستهدفة أيضا ضمن هذه المبادرة المهمة.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" يتم وفق نماذج محددة في الإنشاء والتجهيز لكافة المباني الخدمية والمحطات وغيرها، ووفق معايير واضحة تلبي متطلبات الناس، كما هو الحال مع مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية والمنشآت الأخرى، لافتأً في الوقت ذاته إلى أن تحديد المشروعات يتم بصورة تراعي خصوصية واحتياجات كل قرية مستهدفة.











