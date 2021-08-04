شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيدو": 172 مليون يورو لتنمية وتطوير القطاع الصناعى فى مصر 2021-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال استشارى السياسات الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن هناك 172 مليون يورو لبرنامج الشراكة بين منظمة اليونيدو والحكومة المصرية وهي دعم للتدخلات التنموية لتصوير القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الفترة من 2021-2025 لافتا إلى أن هناك تعاون مع القطاع الحكومي فى 19 مشروعا.

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم، الأربعاء، لمناقشة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ويأتي ذلك ضمن سلسله ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنميه المستدامه بحضور نادية سالم مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة وأحمد كمال استشارى سياسات صناعيه بمنظمة الامم المتحدة للتنميه الصناعية يونيدو بالاضافه إلي مسؤولين من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".