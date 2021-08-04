شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تتوقع سقوط أمطار رعدية على جنوب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية، تشير لطقس حار رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة سقوط 50٪؜، مع وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك .

وسجلت درجات الحرارة وسرعة الرياح قبل ظهر اليوم ما يلى:

القاهرة 39 درجة وسرعة الرياح 6 عقدة

اسكندرية 34 درجة وسرعة الرياح 6 عقدة

أسيوط 38 درجة وسرعةالرياح 5 عقدة

أسوان 36 درجةوسرعة الرياح 20 عقدة مثيرة للرمال والأتربة مما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية الى 500 متر.

الغردقة 33 درجةوسرعة الرياح 2 عقدة.