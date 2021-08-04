شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: نستهدف زيادة عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة لـ21.2 مليون سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 21/22، أن مستهدفات برامج تنظيم الأسرة يتمثل في الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، وخاصة في المناطق الريفية ، وتكثيف الحملات التوعوية بخطورة النمو السكاني المتسارع ، وتفعيل برامج محو الأمنية ، وتشغيل الإناث ، ومنع عمالة الأطفال ، فضلا عن ربط الدعم النقدي بالالتزام الدقيق بضوابط تنظيم الأسرة ، وإعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وذكرت الحكومة، أن برامج العمل تتضمن مجموعة آليات من شأن تفعيلها تحقيق نتائج إيجابية من حيث زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي ، وإتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية ، وخاصة للفئات ذات الدخل المنخفض ، بالإضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة ، وتحسين المنظومة البيئية بالتخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء ومنع انتشار العشوائيات وتدهور المرافق العامة.





وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز المستهدفات الكمية للبرامج الرامية لضبط النمو السكاني:

1- من المستهدف أن يصل عدد المنتفعات من وسائل تنظيم الأسرة إلي 21.2 مليون سيدة العام الجاري 2021/2022 مقابل 20.4 سيدة عام 20/21، و19.5 مليون سيدة عام 19/20.

2- من المستهدف أن يصل عدد المنتفعات الجدد من وسائل تنظيم الأسرة إلي 3 ملايين سيدة عام 21/22 مقابل 2.9 مليون سيدة عام 21/20.

3- من المستهدف أن يبلغ عدد المترددات علي عيادات تنظيم الأسرة عام 21/22 نحو 17.8 مليون سيدة مقابل 17.1 مليون سيدة العام السابق.

4- من المستهدف تنظيم عدد ندوات وفاعليات في إطار تنفيذ الخطة بنحو 30.3 مليون مقابل 29.4 مليون العام السابق.