شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل نقل سكان عزبة أبوقرن لوحدات مجهزة بمدينة "معا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة القاهرة نقل سكان عزبة أبو قرن بمصر القديمة لوحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.

ونقلت أجهزة المحافظة حتى الآن 31 أسرة لوحدات سكنية مجهزة بالكامل بمدينة معا بالسلام، كما وفرت أجهزة المحافظة وسائل لنقل السكان وعمال لرفع متعلقاتهم الشخصية على عربات المحافظة.

وتفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال نقل السكان وتسكينهم بالوحدات الجديدة موجهة بعدم توقف أعمال النقل والتسكين وإخلاء المنازل.

ويشرف اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، واللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، وعدد من قيادات المحافظة والشرطة وشرطة المرافق.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة تضم 1250 عقار وما يقرب من 4 آلاف أسرة، مشيرة إلى أنه سيتم نقل المستحقين لوحدات مجهزة بالكامل بمدينة معا.

وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة، حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات، وتم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها.





































