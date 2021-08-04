شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة العليا للقدرات بالمجلس الأعلى للجامعات، دليلا للطلاب حول أداء اختبارات القدرات تحت إشراف وإعداد الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة العليا للقدرات، والدكتور رامى اسكندر، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة نانسى الدمرداش، مدير المركز القومى للتعلم الإلكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتضمن دليل الطلاب شرح لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بكليات الفنون الجميلة (تـخـصـص فنـون).

وقالت اللجنة العليا للقدرات، لطلاب الثانوية العامة: إذا كانت أهدافك وميولك الالتحاق بكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون"، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعدادك لدراسة الفنون فكريًا، ومهاريًا، كما يسعى إلى قياس قدرتك على التخيل، وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشرى، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل، والقدرة على الإبداع والتخيل.

وتأتي اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص "فنون" في جزأين رئيسين وهما كالتالي:



• أولًا: اختبار الرسم: (من 60 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدًا في إظهار الشكل.



• ثانيًا: اختبار التصميم الابتكاري: (من 40 درجة)

موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معًا.



• الأدوات المطلوب إحضارها أثناء تأدية الاختبار:



1. أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة.

2. أقلام الفلوماستر.

3. ألوان خشبية.

4. أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل).

5. ممحاة رصاص (أستيكة).

6. سطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25× 35سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).



• زمن الاختبار:



ساعتان ونصف (يبدأ الاختبار الساعة 10.30ص) ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائيًا وأيًا كان السبب.



• شروط النجاح:



شروط النجاح في اختبار قدرات كليات الفنون الجميلة تخصص فنون حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات جميع الاختبارات (الرسم + التصميم)؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

