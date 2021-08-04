شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تستقبل وفد مياه الإسكندرية لتفقد المدرسة الثانوية الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وفداً برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، فى زيارة تفقدية للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطه مياه مسطرد، بهدف الاطلاع على كل مجالات التخصصات والمناهج والأنشطة الفنية والتدريبية التى تقدمها المدرسة للطلاب، ضمن خطوات شركة مياه الشرب بالاسكندرية لنقل تجربة المدارس الثانونية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى للإسكندرية.

وقال المهندس مصطفى الشيمى، أن قطاع المشروعات هو أحد أهم قطاعات الشركة التى تسعى لتوفير الاحتياجات اللوجستية للمدرسة، وتجهيز أماكن تصلح لتدريب الطلبة أثناء الدراسة، منها (معمل كميوتر – معمل كيميائى - ورشة ميكانيكا – ورشة كهرباء).

وأكد، أن من أهم مقومات نجاح تجربة المدارس الفنية الثانوية لمياه الشرب هى اختيار الطلبة المتفوقين اثناء مراحل التقديم للدراسة، واجراء اختبارا شفويا وآخر تحريريا، ثم الجانب العملى من التدريب أثناء الدراسة لضمان تخريج يلبى متطلبات سوق العمل.

وتابع الشيمى، أن الشركة تسعى الي توفير كافه احتياجات المدرسة فى إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة، واهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني الصناعى .

وأثنى رئيس مياه القاهرة، على مستوى خريجى المدرسة الفنية لكونهم متخصصين وعلى دراية كاملة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك الى المواد التخصصية التي يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى إلى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية.

وتفقد المهندس أحمد جابر، والوفد المرافق له من شركة مياه الاسكندرية، كافه أجزاء المدرسة والورش الملحقة، كما أثنى رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية على تلك التجربة التى تتبناها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمردودها الإيجابى وانعكاسها فى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال، إن ما شاهده أثناء الزيارة والإطلاع على كل ما يتعلق بالمدرسة من فصول وأجهزه وورش، وكيفية اعداد الطلاب وكيفية إختيارهم وطريقة تدريبهم بالورشه، وتوفير كافة احتياجات المدرسة وتوفير بيئة مناسبة للطلبة وتوفير مواقع للتدريب العملى سيبلى احتياجات الشركة من العمالة الفنية المدربة، موجها بتصوير كافه أجزاء ومكونات المدرسة لتكون مرجعاً أثناء انشاء المدرسة الفنية لشركة الإسكندرية.