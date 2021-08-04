أخبار مصر

أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎‏‎
‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية،  اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيها للكيلوجرام.
‏‎- البطاطس 7.5 جنيه.
‏‎- البصل الأبيض 5.5 جنيهات.
‏‎- البصل الأحمر بـ 5.5 جنيهات
‏‎- الكوسة بـ 9 جنيه .
‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه.
‏‎- الخيار بـ 9 جنيه.
‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‏‎- الفلفل الرومى بـ 7 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
‏‎الباذنجان العروس 5.5 جنيه
‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7 جنيه
‏‎- الفلفل الألوان 14 جنيها.
‏‎- الليمون بـ 8.5 جنيها.
‏‎- الفاصوليا الخضراء بـ 17 جنيها.
‏‎- التفاح السكرى 27 جنيها.
‏‎‏‎‏‎- كانتلوب "" بـ 6.5 جنيه.
‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر 14 جنيها.
‏‎عنب بناتى 13 جنيها.
‏‎الباميا الخضراء 14 جنيها.
‏‎تفاح أحمر إيطالى 27 جنيها.
‏‎تفاح بلدى 15 جنيها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا