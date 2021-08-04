شكرا لقرائتكم خبر عن "اليونيدو": مصر فى طريقها لتصدير القطن لـ"البراندات العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال استشارى السياسات الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن الحكومة المصرية بالتنسيق مع المنظمة الأممية المعنية بالتنمية الصناعية تعمل على تطبيق مبادرة "القطن الأفضل" من خلال مشروعين القطن فى دمياط وكفر الشيخ، والتى تهدف إلى تصدير القطن المصرى إلى "براندات" الملابس العالمية.

وذكر كمال أن هناك ١٧٢ مليون يورو لبرنامج الشراكة بين منظمة اليونيدو والحكومة المصرية، وهى دعم للتدخلات التنموية لتصوير القطاع الصناعى وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي في الفترة من 2021-2025، لافتا إلى أن هناك تعاون مع القطاع الحكومي في 19 مشروعا.

جاء ذلك خلال ورشة مركز إعلام الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، لمناقشة الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ويأتى ذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

ونظم الورشة نهال القاضى مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة وأدارها محمد القوصي المستشار الإعلامي لمشروع أهداف التنمية المستدامة بحضور نادية سالم مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة وأحمد كمال استشارى سياسات صناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بالإضافة إلى مسؤولين من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".