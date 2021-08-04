شكرا لقرائتكم خبر عن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد والابتكار" فى ورشة عمل الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد والهدف التاسع المعنى بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية ويأتى ذلك ضمن سلسلة ورش العمل التى ينظمها مركز الإعلام للتعريف بأهداف التنمية المستدامة.

نظم الورشة نهال القاضي، مسؤول مركز إعلام الأمم المتحدة، وأدارها محمد القوصى المستشار الإعلامى لمشروع أهداف التنميه المستدامه بحضور نادية سالم، مسؤول الاتصالات وإدارة المعرفة وأحمد كمال استشارى سياسات صناعيه بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو بالإضافة إلى مسؤولين من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

ووفق الأمم المتحدة يحث الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة على تنامى النمو الاقتصادى و زيادة مستويات الإنتاجية والابتكار التكنولوجي. وفى هذا الصدد يشكل تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، واتخاذ التدابير الفعالة للقضاء على العمل الجبرى والاتجار بالبشر عوامل حاسمة الأهمية فى سبيل تحقيق الهدف العام الساعى إلى تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق لجميع النساء والرجال بحلول عام 2030.

ويحث الهدف التاسع الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تمثل الاستثمارات فى الصناعة والبنية التحتية والابتكار عوامل حاسمة الأهمية للعمل اللائق.