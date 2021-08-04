شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة وظائف القوى العاملة أغسطس 2021.. مطلوب معلمين وأطباء ومهندسين والان مع تفاصيل الخبر
(1) القليوبية:
- 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.
- 10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه.
- 10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه.
- 10 سائق مبيعات.
- 2 محاسب مخازن.
- 10 فنى.
- 6 أخصائي قروض.
- مشرف قروض.
- مدير فرع جمعية أهلية.
- 15 عامل براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه.
- 3 عمال إنتاج.
- 2 عتال.
- 3 عامل نظافة.
(2) المنوفية:
- 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا.
- 3 أخصائي سلامة وصحة مهنية.
-7 أمن صناعي ودفاع مدنى.
- 25 فرد أمن وحراسة.
- 3 عمال ماكينة.
- 9 عمال.
- 13 عامل أوفر .
- 10 عمال سنجر .
- عامل أورليه .
- 3 مشرف إنتاج .
(3) البحيرة:
- 2 محاسب تكاليف.
- 3 سائق رخصة أولى.
- 20 عامل سنجر .
- 28 عامل أوفر .
- 31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .
(4) الغربية ودمياط:
- 7 فنى لحام.
- 14 عمال انتاج.
- 10 عمال خياطة.
- 10 مساعدة خياطة.
- 10 عاملة فحص.
- 5 عمال تعبئة.
- 5 عمال مكواة .
(5) المنيا:
- 5 مهندسين زراعيين.
- 5 طباخين.
- 20 عامل.
- 6 عضو هيئة معلمين.
- 2 طبيب أسنان.
- 2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.
- 5 مدرسين.
- 3 مشرف باص.
- 4 خدمات معاونة .
(6) أسيوط:
- 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه.
- 3 موظفي مبيعات.
- 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية.
- مهندس .
- عامل.
- 7 أخصائي تمويل.
- مدير مشروع.
- أخصائي قروض .
(7) أسوان والأقصر :
- 2 مندوب تسويق .
- 2 أخصائي تمويل.
- 2 مهندس ميكانيكا.