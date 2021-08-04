شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة وظائف القوى العاملة أغسطس 2021.. مطلوب معلمين وأطباء ومهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، وتضمنت 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم، موزعين على 9 محافظات.

(1) القليوبية:

- 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.

- 10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه.

- 10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه.

- 10 سائق مبيعات.

- 2 محاسب مخازن.

- 10 فنى.

- 6 أخصائي قروض.

- مشرف قروض.

- مدير فرع جمعية أهلية.

- 15 عامل براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه.

- 3 عمال إنتاج.

- 2 عتال.

- 3 عامل نظافة.

(2) المنوفية:

- 8 مهندسين كهرباء وميكانيكا.

- 3 أخصائي سلامة وصحة مهنية.

-7 أمن صناعي ودفاع مدنى.

- 25 فرد أمن وحراسة.

- 3 عمال ماكينة.

- 9 عمال.

- 13 عامل أوفر .

- 10 عمال سنجر .

- عامل أورليه .

- 3 مشرف إنتاج .

(3) البحيرة:

- 2 محاسب تكاليف.

- 3 سائق رخصة أولى.

- 20 عامل سنجر .

- 28 عامل أوفر .

- 31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .

(4) الغربية ودمياط:

- 7 فنى لحام.

- 14 عمال انتاج.

- 10 عمال خياطة.

- 10 مساعدة خياطة.

- 10 عاملة فحص.

- 5 عمال تعبئة.

- 5 عمال مكواة .

(5) المنيا:

- 5 مهندسين زراعيين.

- 5 طباخين.

- 20 عامل.

- 6 عضو هيئة معلمين.

- 2 طبيب أسنان.

- 2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.

- 5 مدرسين.

- 3 مشرف باص.

- 4 خدمات معاونة .

(6) أسيوط:

- 100 عامل إنتاج براتب يصل لـ 3000 جنيه.

- 3 موظفي مبيعات.

- 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية.

- مهندس .

- عامل.

- 7 أخصائي تمويل.

- مدير مشروع.

- أخصائي قروض .

(7) أسوان والأقصر :

- 2 مندوب تسويق .

- 2 أخصائي تمويل.

- 2 مهندس ميكانيكا.