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تعرف على خريطة وظائف القوى العاملة أغسطس 2021.. مطلوب معلمين وأطباء ومهندسين

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، نشرة التوظيف النصف شهرية، لأول أغسطس 2021، وتضمنت 1326 فرصة عمل بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن طبقا لخبرة المتقدم، موزعين على 9 محافظات.

 

(1) القليوبية: 

- 50 مهندس كهرباء وباور وحاسبات وميكاترونكس وتحكم حديثي التخرج.

- 10 مشرف مبيعات براتب 4600 جنيه.

- 10 سائق كلارك براتب 4500 جنيه.

- 10 سائق مبيعات.

- 2 محاسب مخازن.

- 10 فنى.

- 6 أخصائي قروض.

- مشرف قروض.

- مدير فرع جمعية أهلية.

- 15 عامل براتب 3000 جنيه مع توفير سكن ووجبه.

- 3 عمال إنتاج.

- 2 عتال.

- 3 عامل نظافة.

 

(2)  المنوفية:

-  8 مهندسين كهرباء وميكانيكا.

 - 3 أخصائي سلامة وصحة مهنية.

-7  أمن صناعي ودفاع مدنى.

 - 25 فرد أمن وحراسة.

- 3 عمال ماكينة.

- 9 عمال.

- 13 عامل أوفر .

- 10 عمال سنجر . 

-  عامل أورليه .

 - 3 مشرف إنتاج  .

 

(3)  البحيرة:

-  2 محاسب تكاليف.

- 3 سائق رخصة أولى.

 - 20 عامل سنجر .

-  28 عامل أوفر .

- 31 عامل أورليه براتب 2000 جنيه .

 

(4) الغربية ودمياط:

-  7 فنى لحام.

 -  14 عمال انتاج.

 - 10 عمال خياطة.

-  10 مساعدة خياطة.

-  10 عاملة فحص.

-  5 عمال تعبئة.

-  5 عمال مكواة . 

 

(5) المنيا:

- 5 مهندسين زراعيين.

 - 5 طباخين.

 - 20 عامل.

 - 6 عضو هيئة معلمين.

 - 2 طبيب أسنان.

 - 2 أخصائى إدارة أعمال حاصل على ماجستير في نفس المجال براتب يصل لـ 6 آلاف جنيه.

 -  5 مدرسين.

 - 3 مشرف باص.

 - 4 خدمات معاونة  .

 

(6) أسيوط:

- 100 عامل إنتاج براتب  يصل لـ 3000 جنيه.

- 3 موظفي مبيعات.

 - 3 مدرس لغة عربية وإنجليزية.

 - مهندس .

- عامل.

 - 7 أخصائي تمويل.

 - مدير مشروع.

 - أخصائي قروض .

 

(7) أسوان والأقصر :

- 2  مندوب تسويق .

 - 2 أخصائي تمويل.

- 2 مهندس ميكانيكا.

 

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