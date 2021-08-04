شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب بهندسة حلوان يبدعون فى تصميم كرسى يتم تحريكه بالعين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق من طلاب بكلية هندسة حلوان من تصميم كرسي يتم تحركيه والتحكم فيه بحركة العين، حيث يساعد الأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على تحريك أي طرف أو جزء من أجزاء أجسامهم غيرعيونهم على تحريك الكرسي.



أكد الدكتور ماجد نجم، فى بيان، أن جامعة حلوان بها العديد من الطلاب المبتكرين والمبدعين، وأن مصر تمتلك ثروة هائلة من الشباب المبتكرين المتميزين الذين يساهمون بإبداعاتهم في بناء مستقبل ونهضة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن كليات الهندسة بالجامعة تزخر بمشروعات التخرج المتميزة التي تدلل على قدرة أبنائنا الطلاب فى الإبتكار وتؤكد أن لدى مصر ثروة بشرية واعدة بشبابها الطلاب علماء المستقبل مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على اكتشاف المواهب العلمية الناجحة والمميزة، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للموهوبين.

فيما أعرب الدكتور محمد الدسوقى القائم بعمل عميد كلية هندسة حلوان، عن سعادته بطلاب المشروع، مؤكدا أن الكلية بها كوادر مميزة مبتكرة بمشروعاتها التي تسعى لخدمة الاقتصاد الوطني والمشروعات القومية، حيث تسعى كلية هندسة حلوان إلى إعداد خريجين مؤهلين فى التخصصات الهندسية المختلفة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لخدمة مؤسسات سوق العمل وأداء حاجتهم المهنية .

وتقوم فكرة المشروع أن حركة الكرسي تتم عن طريق كاميرا مثبتة على رأس المريض و عدسة أمامية بحيث تستطيع أن تحدد اتجاه العين، لكي تعطي الأمر التنفيذي للمواتير لكي تتحرك في الاتجاه الذي ينظر إليه المريض، وتم إضافة Urtlasonic للكرسى، كما يتم تحريك الكرسي عن طريق موبايل ابلكيشن، لامكانية التحكم في الكرسي عن بعد.

وأشرف على المشروع الدكتورة إيمان فاروق، وتكون فريق العمل من الطالب احمد مجدي محمود، الطالبة أسماء إيهاب أبو النجا، الطالبة إسراء هشام صلاح، الطالب احمد جمال فريد، الطالب محمد أحمد إسماعيل، واعرب طلاب الفريق سعادتهم بتصميم هذا المشروع مطالبين بتحويل فكرة المشروع إلي مرحلة التصنيع للمنافسة فى الأسواق العالمية.

